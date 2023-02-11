إرتفاع ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا إلى 26 ألف قتيلا

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين، إلى 26 ألف قتيلا و80 ألف جريح.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 21 ألفا و43. فيما تضرر 14 مليون تركي من الزلزال.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 4 آلاف و487 قتيلا، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396.

وقالت السلطات التركية إنها أجلت 93 ألف شخص من المتضررين في الزلزال جنوب البلاد.

وأضافت إدارة الكوارث التركية أنها سجلت اليوم هزة ارتدادية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في كهرمان ماراش، مركزِ الزلزال.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية.