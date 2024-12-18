إرتفاع ضحايا حادث مرور الجلفة إلى 3 قتلى وجريحين

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء في وفاة 03 اشخاص بولاية عين وسارة المنتدبة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، إثر انحراف سيارة واصطدامها بالجدار العازل. لجسر على الطريق الوزن الثقيل باتجاه بلدية القرنيني غرب ولاية الجلفة.

وخلّف الحادث الذي وقع في حدود الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا، وفاة 3 أشخاص من بينهم شيخ “81 عامًا” لقي مصرعه في موقع الحادث. بينما توفي آخرين بعد نقلهما للمستشفى، و قد تم تحويل شخص آخر إلى مستشفى البليدة.

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