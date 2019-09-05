إرتفاع ضحايا حوادث المرور مقارنة بالأسبوع الماضي

ارتفع عدد قتلى حوادث المرور الجسمانية، في المناطق الحضرية، هذا الأسبوع ، مقارنة مع الأسبوع الماضي، حسب ما جاء في الحصيلة الأسبوعية لحوادث المرور، اليوم الخميس.

وجاء في الحصيلة، وفاة 14 شخصا في حوادث المرور، في الفترة الممتدة من “27 أوت إلى 2 سبتمبر الجاري”، مقابل وفاة 10 أشخاص من “20 إلى 26 أوت الماضي”.

بينما انخفض عدد الحوادث هذا الأسبوع “249 حادث”، مقارنة بالأسبوع الماضي “300 حادث”.

كما إنخفض كذلك عدد جرحى حوادث المرور، من “356 جريح” الأسبوع الماضي، إلى”317 جريح” هذا الأسبوع.

وتعود أسباب هذه الحوادث، حسب ذات الحصيلة، إلى العنصر البشري بنسبة 93.17 بالمائة، والمركبة 3.21 بالمائة، وتعزد بنسبة 3.62 للطريق والمحيط.