إرتفاع طفيف في إصابات كورونا.. وهذه هي آخر الأرقام!

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 8 مرضى إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 266062 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء 178518حالة.

ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.

كما لم تسجل أيضا أي حالة بالعناية المركزة خلال الفترة المذكورة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن 44 ولاية لم تسجل بها أي حالة إصابة.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي، مشددة أيضا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.