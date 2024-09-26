إرتفاع طفيف في الحرارة.. رعود منعزلة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تشكل رعود منعزلة على الولايات الجنوبية للوطن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تشكل رعود منعزلة قد تعطي بعض الأمطار على ولايات تمنراست، تندوف، جانت، وإليزي.

وكانت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلنت في اتصال مع النهار أونلاين. أن الأجواء المرتقبة يومي الخميس والجمعة ستكون من صافية إلى مغشاة على كل المناطق الشمالية. مع تكوين بعض الخلايا الراعدة أواخر النهار. وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 26 إلى 34 درجة على الولايات الشمالية، ومن 34 إلى 44 درجة الجنوب.