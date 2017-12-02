إرتفاع طفيف لأسعار النفط

أخبار العالم
  • -
  • 0
إرتفاع طفيف لأسعار النفط
بقلم مصطفى.ق

 سجلت أسعار النفط إرتفاعا طفيفا لكنها قبعت دون مستويات الذروة التي سجلتها سابقا.

بالإضافة إلى تضرر الأسواق المالية من التقرير  الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي عن تحقيق حول تدخل روسيا في رئاسيات العام الماضي.

وارتفع مزيج برنت ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل بعد يومين من اتفاق “أوبك” على تمديد خفض الإنتاج.

لكن النفط خسر بعض مكاسبه مع تراجع وول ستريت على خلفية  تقرير “ايه.بي.سي” .

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 63.73 دولار للبرميل مرتفعا 16 سنتا .

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 96 سنتا، أو 1.7 بالمئة، إلى 58.36 دولار للبرميل في التسوية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital