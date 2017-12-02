إرتفاع طفيف لأسعار النفط

سجلت أسعار النفط إرتفاعا طفيفا لكنها قبعت دون مستويات الذروة التي سجلتها سابقا .

بالإضافة إلى تضرر الأسواق المالية من التقرير الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي عن تحقيق حول تدخل روسيا في رئاسيات العام الماضي.

وارتفع مزيج برنت ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل بعد يومين من اتفاق “أوبك” على تمديد خفض الإنتاج.

لكن النفط خسر بعض مكاسبه مع تراجع وول ستريت على خلفية تقرير “ايه.بي.سي” .

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 63.73 دولار للبرميل مرتفعا 16 سنتا .

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 96 سنتا، أو 1.7 بالمئة، إلى 58.36 دولار للبرميل في التسوية.