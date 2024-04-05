أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن إرتفاع طفيف لحصة الجزائر من التونة.

أشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارته أميس إلى ولاية تيبازة و على أهبة إفتتاح حملة صيد التونة لهذا الموسم، في شهر ماي القادم. إلى أنّ حصة الجزائر إرتفعت إرتفاعا طفيفا ولكنه هام ويقدّر بزيادة 20 طنا. مقارنة بحملة السنة الماضية أين قدّرت حصة الجزائر بـ 2026 طنا.

وقال بداني إنّ الإستعدادات تجري على قدم و ساق لإنجاح حملة هذه السنة التي ستشهد أيضا إرتفاع عدد السفن المتخصصة في صيد التونة من 32 وحدة السنة الماضية. إلى 34 سفينة هذه السنة. مبرزاً أن الانطلاقة ستكون من ميناء الصيد البحري بقوراية ولاية تيبازة.