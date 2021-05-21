إرتفاع عدد الإصابات بالسلالة البريطانية والهندية وهذا توزيعهم حسب الولايات

أعلن اليوم الجمعة معهد باستور الجزائر عن تسجيل 96 حالة جديدة من السلالة البريطانية و15 حالات من السلالة الهندية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 96حالات المؤكدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7″.

في حين تم تسجيل 15 حالات جديدة من السلالة الهندية ” B.1.617″.

ويدخل هذا في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV-2 .

كما تدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

وفق ذات المعهد تم تسجيل الإصابات الاخيرة بالفيروس خلال الممتد من 04 إلى 12 ماي 2021 ويتعلق بـ 57 حالة جديدة.

وجاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

فيما يخص السلالة البريطانية يتعلق الأمر بـ :

34 حالة من ولاية الجزائر العاصمة.

3 حالات من ولاية البليدة .

حالة واحدة من ولاية بجاية .

حالة واحدة من ولاية البويرة .

حالتين من ولاية قسنطينة .

حالة واحدة من ولاية الوادي.

حالة واحدة من ولاية غرداية .

5 حالات من ولاية المدية.

4 حالات من ولاية المسيلة.

حالتين من ولاية ورڨلة.

حالة واحدة من ولاية سوق اهراس.

حالة واحدة من ولاية تسمسيلت.

حالة واحدة من ولاية تڨرت.

في حين سجل 39 حالة خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 ماي 2021 موزعة كمايلي:

5 حالات من ولاية الجزائر.

15 حالة من ولاية وهران.

حالة واحدة من ولاية بجاية.

9 حالات من ولاية البويرة.

9 حالات من ولاية بشار.

أما بالنسبة للحالات 15 من السلالة الهندية فسجلت بكل من:

14 حالة من ولاية ورقلة .

حالة واحدة من ولاية تيزي وزو.

وللإشارة، فإن هذه السلالة التي تم اكتشافها في الجزائر هي من النوع الفرعي2 (sous-type 2)، الذي يحتوي على اختلافات.

وهذا مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليًا في الهند (غياب طفرة E484K).

وبهذه الحصيلة المسجلة اليوم يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية إلى 180 حالة.

بينما وصل العدد الإجمالي من الإصابات بالسلالة النيجيرية إلى 239 حالة

في حين وصل عدد الإصابات بالسلبالة الهندية لحد اليوم وصل 24 حالات.

وتبقى الوقاية خير من العلاج لدى وجب علينا التقيد بمايلي:

اليقظة.

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

الارتداء الإلزامي للقناع.