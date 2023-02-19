إرتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.3 مليون مؤسسة

أحصت الجزائر في نهاية شهر جوان 2022، عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الوطني بأكثر من 1.3 مليون مؤسسة. أي بارتفاع يقدر بـ 4.45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وسجلت الوزارة حسب نشرية إحصائية أكثر من 1.320.664 مؤسسة صغيرة و متوسطة في نهاية شهر جوان 2022. مشغلة أكثر من 3.220.661 أجيرا. مضيفة أن الديناميكية والحركية نصف السنوية لهذه الفئة من المؤسسات إنعكست من خلال نمو نصف سنوي قدر بـ 34.300 مؤسسة صغيرة و متوسطة. مضيفا أنه تم إنشاء 34.057 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة و 4.470 إعادة نشاط “بعد توقف مؤقت” و 4.227 شطبا.

كما أشارت ذات الوثيقة، إلى أنه من بين 1.320.664 مؤسسة تم إحصاؤها، فان 56.19 بالمائة مكونة من أشخاص معنويين. أما الباقي “43.79 بالمائة فهم أشخاص طبيعيون. أي 20.18 بالمائة من المهن الحرة و23.62 بالمائة من نشاطات الصناعات التقليدية.

وأضافت الوزارة، أن حوالي 98 بالمائة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة النشطة في الجزائر هي مؤسسات صغيرة جدا. وتشغل أقل من 10 إجراء لكل مؤسسة. وفيما يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية المحصاة في نهاية شهر جوان 2022. فإن عددها قد سجل إنخفاضا بمؤسسة واحدة مقارنة بالسداسي الأول السابق بـ 224 مؤسسة.

كما أشارت الوثيقة ذاتها، إلى تسجيل إنخفاض لعدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية. و ذلك راجع إلى مسار خوصصة هذه المؤسسات التي تم إعتمادها في إطار إعادة هيكلة و تنظيم القطاع العمومي”.

و فيما يتعلق بكثافة هذا النوع من المؤسسات، فقد اكدت الوثيقة، أن الجزائر و بتسجيلها نسبة 29 مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 1000 نسمة خلال السداسي الأول من سنة 2022. تكون بعيدة جدا عن المقاييس الدولية التي تكون عموما في مستوى أعلى بكثير.

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