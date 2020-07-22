إرتفاع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري

ارتفع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري خلال السياسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و ذلك رغم الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

وأفادت وزارة التجارة في بيان لها، أن عدد المقيدين الجدد في السجل التجاري للسداسي الأول من سنة 2020 بلغ 70.243 مقيد اي بزيادة 1194 مقيد جديد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2019 حيث قدر العدد المقيدين بها 69.049 مقيد.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه رغم الظروف الصحية والآثار السلبية لجائحة كورونا والظروف الخاصة التي يمر بها النشاط التجاري والصناعي، إلا أن هذا لم يؤثر على التقيد في السجل التجاري في السداسي الأول من السنة الجارية .

يذكر انه منذ بداية السنة الجارية عرفت عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بصفتي شخص طبيعي و معنوي ارتفاعا حيث زاد بأكثر من 11 ألف مسجلا خلال شهر مارس الفارط، بنسبة ارتفاع بلغت 3ر5 بالمئة مقارنة بمارس 2019 حيث بلغ العدد 10.857 مسجلا.

و كان قد بلغ عدد المسجلين في السجل التجاري لشهر مارس 2019 بصفة شخص طبيعي 9.406 مسجلا مقابل 10.229 مسجلا في مارس 2020 اي بنسبة ارتفاع 7ر8 بالمئة.

و فيما يخص المسجلين بصفة شخص معنوي, فكان قد بلغ عددهم 1.451 مسجلا في شهر مارس 2019 مقابل 1.198 مسجلا في مارس 2020 اي بانخفاض قدره 4ر17 بالمئة.