إرتفاع عدد المشتبه فيهم بداء “الكوليرا” إلى 107 حالة بالبليدة

إرتفعت حصيلة المشتبه بهم بداء الكوليرا بمستشفى بوفاريك بالبليدة، إلى 107 شخص، تم ّ استقبالهم منذ يوم أمس،فيما تمّ إجلاء 18 مشتبه فيه بهذا الداء.

وحسب مديرة المناوبة بنفس المستشفى أمال أيت دحمان، أن المستشفى استقبل الاشخاص المشتبه بإصابتهم بالكوليرا، وتمّ عزلهم ويجري التكفل بهم بعناية فائقة.

على يد فريق طبي متخصص إلى حين ظهور نتائج التحاليل الطبية.

كما كشفت ذات المسؤولة أن معظم الأشخاص المتواجدين بالمشفى حالتهم مستقرة، ولا تدعو للقلق.

في حين أكد الطبيب المختص في الأمراض المعدية قايدي عبد الحفيظ، أنه على العائلات إتخاذ كافة الإحتياطات، من شروط النظافة، والتعامل بحرص في حال ظهور أعراض عند أي فرد.

ومن الضروري التقدم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج تفاديا لتفاقم الداء وانتشار العدوى.

مضيفا أن المستشفى يتوفر على كافة الأدوية، التي من شأنها أن تخفف من ألالام “الكوليرا”، ومنه المثول إلى العلاج ومغادرة المستشفى في ظرف لا يتجاوز 3 أيام.

والجدير بالذكر أن الشارع البليدي عاش حالة هلع ورعب جراء ظهور الداء الخطير ووفاة شخص مصاب بمستشفى بوفارك يوم أمس الخميس.

ما جعل المستشفى يشهد حالة طوارئ قصوى، ونفس الوضع عاشته ولايات أخرى من الوطن على رأسها العاصمة.

وعلى نحو متصل أكد معهد باستور 41 إصابة بداء الكوليرا، بعد ساعات قليلة من انتشار المرض وأخذ عينات منه.