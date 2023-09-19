إرتفاع عدد الموجهين للشُعب الرياضية والتقنية

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إنه خلال هذا الموسم الدراسي 2023/2024. تم رفع نسبة الموجهين إلى شُعبة رياضيات، وتقني رياضيات.

وهذا في إطار السياسية الجديدة للوزارة التي تعمل على تشجيع دراسة هذه المواد ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضاف الوزير في حوار مع التلفزيون العمومي، أنه هذه السنة تم رفع طاقة استيعاب ثانوية الرياضيات بالقبة إلى 500 تلميذ بعدما كان العدد السنوات الماضية يصل الى 160 تلميذا فقط.