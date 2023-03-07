إرتفاع عدد النساء التاجرات بقرابة 18 بالمائة

إرتفع العدد الإجمالي للنساء التاجرات في الجزائر بقرابة 18 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ليصل مطلع مارس الجاري إلى قرابة 182 ألف إمرأة.

وحسب بيانات إحصائية للمركز الوطني للسجل التجاري، فقد أظهرت أن عدد النساء التاجرات إنتقل من 154316 نهاية 2018 ليصل في بداية مارس الجاري إلى 181820 تاجرة. وهو ما يمثل زيادة بـ 27504 تاجرة في خمس سنوات. أي بنسبة نمو قدرها 17،8بالمائة. كما تمثل النساء حاليا نحو 8 بالمائة من إجمالي عدد التجار المسجلين لدى المركز والمقدر في مطلع مارس الجاري بـ 2246725.

ومن بين العدد الكلي للنساء التاجرات المسجل حاليا نجد 181820 تاجرة. منها 166115 تاجرة مسجلة كشخص طبيعي و 15705 مسجلة كشخص معنوي كمسيرات شركات.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للنساء التاجرات، فيتموقع أكبر عدد منهن في الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى لاسيما في العاصمة التي تأتي في المقدمة بـ19607 تاجرة. متبوعة بكل من وهران 11787 تاجرة. تيزي وزو 7227 تاجرة. قسنطينة 6540 تاجرة. بالإضافة كذلك إلى سيدي بلعباس 6227 تاجرة. تلمسان 5757 تاجرة والبليدة 5477 تاجرة.

وفيما يخص معدل الأعمار للتاجرات المسجلات كأشخاص طبيعيين، تشير بيانات المركز الوطني للسجل التجاري، إلى أن الفئة العمرية من 39 و48 سنة تمثل 20،25 بالمائة من إجمالي المسجلات في حين تشكل الفئة من 49 إلى 58 سنة نسبة 53،24 بالمائة.

ومن حيث قطاع النشاط، فإن النساء التاجرات بصفة شخص طبيعي ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة. حيث يقدر عددهن بـ 85695 امرأة 29،48 بالمائة. الخدمات 70192. إنتاج السلع 15639 ، التوزيع بالجملة 5605، الإنتاج الحرفي 283 والتصدير 61 امرأة .

من جهة أخرى، توضح بيانات المركز أن العدد الإجمالي للنساء الأجنبيات المقيدات في السجل التجاري بلغ إلى غاية مارس الجاري 633 امرأة مسجلة. 187 تاجرة مسجلة كشخص بيعي و446 شركة أجنبية تسيرها إمرأة.

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