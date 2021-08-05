إرتفاع عدد حالات التسمم الغذائي بـ 109 بالمائة خلال السداسي الأول من 2021

شهدت حالات التسمم الغذائي الجماعي وعدد الأشخاص المصابين بالتسمم، خلال السداسى الأول من سنة 2021 إرتفاعا بلغ 105 و109 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب حصيلة التسممات الغذائية الجماعية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، فإن أغلب التسممات المسجلة أغلبها راجع إلى استهلاك منتوجات ذات مصدر تجاري بنسبة تفوق 50 بالمائة، تصدرتها الوجبات المتنوعة والحلويات و المرطبات. كما أن عدد حالات التسمم الغذائي الجماعي المسجلة خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية بلغ 259 حالة. مقابل 126 حالة سجلت خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 105 بالمائة. اما عدد الاشخاص المصابين بالتسمم بلغ 3.160 مقابل 1.512 شخصا، مسجلا نفس المنحنى التصاعدي بنسبة 109 بالمائة

وأرجعت حصيلة الوزارة الإرتفاع في حالات التسمم وعدد الأشخاص المصابين خلال السداسى الأوّل من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. إلى أن سنة 2020 تزامنت مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا. وكذا تدابير الحجر الصحي التي أدت إلى غلق العديد من الأنشطة التجارية المتسببة في التسممات الغذائية. لاسيما أنشطة الإطعام السريع والمطاعم والمرطبات والمثلجات. وعلى خلاف ذلك شهدت سنة 2021 بداية رجوع هذه الأنشطة التجارية التي صاحبتها حالات من التراخي لدى كافة فئات المجتمع في التقيد بتدابير الوقاية بما فيها التجار والمستهلكين مما زاد في حالات التسمم على مستوى بعض الولايات

و اوضحت الحصيلة ، بشأن التسممات الغذائية، ان 259 حالة تسمم غذائي جماعي التي سجلت خلال السادس الاول من السنة الجارية، مست 3.160 شخص عبر التراب الوطني. منها 1.045 شخص تسمم بسبب إقتناء منتوجات معروضة للبيع. و598 شخص على مستوى المطاعم والإطعام السريع. و 505 شخص في المناسبات العائلية. و476 بسبب الوجبات العائلية. و326 على مستوى المطاعم الجامعية و51 على مستوى المطاعم المدرسية. و159 شخصا لم يتم تحديد مصدر التسمم.

وافادت الحصيلة أن أهم المنتوجات المتسببة في التسممات الغذائية، هي الوجبات المتنوعة التي تتصدر القائمة بنسبة 41 بالمائة. الحلويات والمرطبات بنسبة 22 بالمائة. اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها (الكاشير والمرقاز) بنسبة 13.5 بالماءة. والمياه والمشروبات بنسبة 3.7 بالمائة.