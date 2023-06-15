إرتفاع عدد حوادث المرور بـ 45 بالمائة

كشف الرائد سمير بوشحيط المكلف بالإعلام والتنسيق المروري بالدرك الوطني، عن إرتفاع في عدد حوادث المرور خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية. بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار الرائد بوشحيط، في منتدى جريدة “الشعب” حول موضوع “حوادث المرور، السلامة المرورية ومدارس تعليم السياقة”. أنّ مصالح ووحدات الدرك الوطني عبر إقليم الإختصاص سجّلت 3591 حادثا مروريا تسبب في وفاة 1116 شخصا وجرح 5326 آخرين.

وأوضح بوشحيط في ذات السياق، أنّ السبب الرئيسي لهذه الحوادث يعود بنسبة 93 بالمئة إلى العامل البشري. إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالطرقات والمحيط والمركبات.

وبهدف خفض الحوادث ومخلفاتها، فإن “قيادة الدرك الوطني تقدّم جملة من الاقتراحات، على غرار تفعيل رخصة السياقة بالنقاط. تجسيد مشروع قياس السرعة، تهيئة فضاءات للراحة لفائدة السائقين خاصة في المناطق الجنوبية. بالإضافة كذلك إلى تنظيم حملات تحسيسية فعّالة وهادفة بمشاركة القطاعات المعنية.

وأضاف بوشحيط، أنّ مصالح الدرك الوطني، وتحسبا لموسم الاصطياف ونظرا للإرتفاع الكبير لحوادث المرور خلال هذه الفترة. وضعت مخططا خاصا من خلال نشر تشكيلات على مستوى شبكة الطرقات، الشواطئ للولايات الساحلية. وتوفير مورد بشري متخصص وتشكيلات جوية ووسائل تقنية متطورة من أجل تأمين المصطافين وتسهيل حركة المرور”.

كما قدمت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات، عرضا تفصيليا حول مهام ممرن السياقة، وعن كيفيات ممارسة المهنة. وفقا لدفتر الشروط وللمراسيم القانونية، والشروط الواجب توفرها في المترشح للحصول على رخصة السياقة.

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