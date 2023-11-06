إرتفاع عدد شهداء الحرب على غزة إلى 10 آلاف

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة منذ 31 يوما إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

وفي اليوم الـ31 من الحرب على غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية ليلية مكثفة. بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 10022.

وأوضح القدرة أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف قتيل، ثمة 4104 أطفال. وأضاف أن “الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 فلسطينيا”.