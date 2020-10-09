إرتفاع عدد ضحايا حادث سوق أهراس إلى 5 قتلى

أخبار الجزائر
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إرتفاع عدد ضحايا حادث سوق أهراس إلى 5 قتلى
بقلم خالد زوبيري

ارتفع عدد ضحايا حادث إصطدام سيارتين بالمكان المسمى الداموس بولاية سوق أهراس إلى 5 قتلى.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين بلدية مداوروش وبلدية العوينات، إثر اصطدام سيارتين من نوع مرسداس وسييلو .

وأضاف المصدر نفسه، ان الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص، من بينهم 4 توفوا في عين المكان، في حين توفي الضحية الخامس بالمستشفى.

وتجدر الإشارة، إلى أن الضحايا من عائلة واحدة (3 رجال و2 نساء)، حيث تتراوح أعمارهم مابين 30و60سنة،  وكانوا على متن سيارة سييلو .

وقد تم تحويل الضحايا الى المستشفى بمداوروش بمصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت مصالح الامن تحقيق في اسباب الحادث.


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