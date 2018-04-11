إرتفاع عدد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية إلى 257 شهيدا

بلغ عدد ضحايا حادث سقوط الطائرة 247 شهيدا و10 أفراد من طاقم الطائرة، ليرتفع العدد إلى 257 شهيدا.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار” فإن أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.

وعملية إجلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة متواصلة قصد تحديد هوياتهم.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني أن الحصيلة لا تزال مؤقتة، وتواصل عملية إنتشال الجثث.