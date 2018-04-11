عاجل

إرتفاع عدد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية إلى 257 شهيدا

الأخبار المميزة
  • -
  • 2
إرتفاع عدد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية إلى 257 شهيدا
بقلم أمينة داودي

بلغ عدد ضحايا حادث سقوط الطائرة  247 شهيدا و10 أفراد من طاقم الطائرة، ليرتفع العدد إلى 257 شهيدا.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار” فإن أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.
وعملية إجلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة متواصلة قصد تحديد هوياتهم.
وأفادت وزارة الدفاع الوطني أن الحصيلة لا تزال مؤقتة، وتواصل عملية إنتشال الجثث.

طالع أيضا

التعليقات (2)

  • فايز

    كمغربي , أعبر عن كامل أسفي للشعب الجزائري. رحم الله الشهداء و تغمدهم في سائر رحمته.

  • محمد

    نسأل الله أن يغفر لهم و يرحمهم و يخلفنا في مصيبتنا هذه خيرا منها ، الله أجرنا في مصيبتنا

    هذه مصيبة اصابت الشعب الجزائري كله
    إنا لله و إنا إليه راجعون

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital