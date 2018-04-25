إرتفاع فاتورة واردات الحبوب والحليب خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2018

سجلت فاتورة إستيراد المنتجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الاول لـ 2018 باستثناء الحبوب و الحليب التي تبقى وارداتها مرتفعة.

حسبما علمته “وأج” لدى مصالح الجمارك، وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا بقيمة 2.245 مليار دولار بين جانفي و مارس .

مقابل 2.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بانخفاض قدره 5 مليون دولار.

وبلغت فاتورة استيراد أهم 6 مواد غذائية “الحبوب و الحليب و السكر و القهوة و الشاي و الخضرالجافة و اللحوم”.

نحو 1.676 مليار دولار في الثلاثي الأول من سنة 2018 مقابل1.717 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بانخفاض قرابة 41 مليون دولار.

وارتفعت واردات الحبوب والسميد و الطحين إلى 816.2 مليون دولار مقابل 752,5 مليون دولار.

وعرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته ارتفاعا لتستقر عند 415.84 مليون دولار مقابل 411.38 مليون دولار.

بارتفاع حوالي 4.5 مليون دولار بالمقابل فقد عرفت واردات باقي المواد الغذائية الضرورية انخفاضا حسب بيانات الجمارك.

و تفصيلا تراجعت فاتورة واردات اللحوم لتستقر عند 32.85 مليون دولار مقابل 72.82 مليون دولار بانخفاض حوالي 40 مليون دولار.

و فيما يخص فاتورة واردات السكر و السكريات فعرفت بدورها تراجعا الى 218.85 مليون دولار مقابل 277.86 مليون دولار.