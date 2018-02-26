إرتفاع فاتورة واردات الحليب والحبوب والسكر جانفي الفارط

سجلت فاتورة إستيراد منتجات الحليب والحبوب والسكر إرتفاعا في جانفي 2018.

وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا بـ 838 مليون دولار في جانفي 2018 مقابل 747 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2017.

أي بارتفاع نسبته 12.2 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات الجمارك.

وفيما يخص أهم المنتجات الغذائية المستوردة شهدت فاتورة واردات السكر والسكريات زيادة بـ 19.46 بالمائة.

وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته نفس المنحى التصاعدي، إذ ارتفعت إلى 153.63 مليون دولار جانفي المنصرم.

من جهتها ارتفعت واردات الحبوب والسميد والطحين في جانفي 2018 إلى 253.13 مليون دولار.

كما زادت الواردات من القهوة والشاي، حيث وصلت إلى 29.52 مليون دولار.

وفي مقابل ذلك ومن ضمن جميع فئات الأغذية المستوردة وحدها واردات اللحوم والبقوليات “الخضر الجافة” شهدت تراجعا.

وتظهر بيانات الجمارك في هذا الباب إنخفاض فاتورة اللحوم من 17.56 مليون دولار في جانفي 2017.