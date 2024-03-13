إرتفاع في درجات الحرارة على هذه الولايات إلى غاية السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء مستقرة ومشمسة مع إرتفاع في درجات الحرارة إلى غاية يوم السبت المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الطقس ليوم غد الخميس سيكون مشمس على المناطق الشمالية والجنوبية مع رياح تصل إلى 40 كلم/سا على تلك المناطق وتطاير الرمال بالجنوب.

درجات الحرارة غدا تتراوح بين 18و23 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 20و24 درجة بالمناطق الداخلية. في حين تتراوح بين 25و39 درجة بالمناطق الجنوبية .

وتشير ذات النماذج، إلى أنه وإلى غاية يوم السبت المقبل فالأجواء ستكون مشمسة ومستقرة. مع ضباب كثيف خلال الصبيحة على الولايات الساحلية والولايات القريبة من الساحل. كما ستبقى الأجواء مستقرة وصافية أيضا على الولايات الجنوبية.

درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا خلال هذه الفترة بسبب قدوم هواء ساخن وتيارات من جنوبية إلى جنوبية غربية على اغلب المناطق الشمالية خاصة الغربية. لتتراوح مابين 20 و26 درجة على الولايات الشمالية. ومن 20 الى 38 درجة بالجنوب وتصل إلى 40 درجة ببرج باجي مختار وعين قزام.

اما درجات الحرارة الدنيا فستبقى باردة خلال الليل والصبيحة. حيث ستكون تحت الصفر على المرتفعات والاوراس ومن 4 الى 8 درجات على المناطق الشمالية والجنوبية.