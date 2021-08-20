إرتفاع في صادرات الجزائر في الإسمنت

عرفت الجزائر تسجيل إرتفاع محسوس في تصدير مادة الإسمنت خلال السنة الماضية بـواقع 1 مليون و900 ألف طن. كما بلغت كمية الإنتاج لذات السنة 40 مليون طن. ومن المتوقع أن يتم تصدير بتصدير 5 ملايين طن من الإسمنت الذي يتميز بجودة عالية مع نهاية السنة الجارية 2021.

هذا وإرتفععت القدرة الغنتاجية لهذه المادة من 22 مليون طن في 2017 إلى 40 مليون طن خلال 2021. واوضح علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ان إرتفاع في كمية الإنتاج راجع إلى الزيادة في صادرات الجزائر .بالإضافة إلى الإستثمارات التي عرفت رواجا كبيرا في مادة الإسمنت.

من جهته أكد عموري لعروسي الرئيس المدير العام لمجمع البسكرية للإسمنت أن الجودة ومطابقة المعايير العالمية رغب في طلب هذه المادة. زوهذا الأامر دفع بالزيائن إلى طلب المزيد من هذه المادة مع تجديد عقود الإستيراد