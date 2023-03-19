إرتفاع قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب الإكوادور

ضرب زلزال قوي المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن الإكوادور. مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة آخرين وتدمير منازل ومبان عدة.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل. التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة. كما أنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة “غواياكيل”. ودعا الرئيس غييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على تويتر.

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران. وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للناس المذعورين وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

وتداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة “كوينكا” بعد وقوع الزلزال. مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة. والإكوادور تقع على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر. وتتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.

وضرب زلزال الإكوادور في 16 أفريل 2016 كان أحد أهم الزلازل في التاريخ الحديث. وتسبب في وفاة أكثر من 650 شخصا. والزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.

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