قناة النهار إرتفاع قياسي في الحرارة.. طقس السبت 23 جويلية 2022 بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2022 - 06:53 شارك غرِّد أرسل 106 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8owPU اقرأ أيضا رغم الإجراءات الردعية..المحلات مغلقة والخدمات شبه منعدمة خلال العطل قناة النهار 11 جويلية تلمسان : بيع مختلف المأكولات..تجارة موسمية لشباب باب العسة الحدودية قناة النهار 18 جويلية جواد صيود: نال مني التعب بسبب سباق الأمس والمهم هو تحقيقي للمدالية البرونزية قناة النهار 04 جويلية جلود الأضاحي..من عبء بيئي إلى قيمة إقتصادية قناة النهار 06 جويلية بعد رسالة النوي .. سلطات حاسي بونيف وهران يضعون حد لتسرب المياه القذرة الذي أرق حياة السكان قناة النهار 14 جويلية رئيس الكاف يُعجب وينبهر بملعب الدويرة.."إنّه جميل" قناة النهار 17 جويلية بلعابد : الدّخول المدرسي القادم سيحمل الجديد والكثير من التحسينات قناة النهار 12 جويلية صريح جدا: ماذا يرث الجزائري من والديه.. إجابات صادمة ! قناة النهار 14 جويلية التلاميذ يرتقبون نتائج "الباك" ويوجهون بوصلتهم نحو صفحة الوزارة قناة النهار 12 جويلية شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين في القفز الحر بالمضلات من سماء شرشال قناة النهار 12 جويلية