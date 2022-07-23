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قناة النهار

إرتفاع قياسي في الحرارة.. طقس السبت 23 جويلية 2022

بقلم قناة النهار
إرتفاع قياسي في الحرارة.. طقس السبت 23 جويلية 2022
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