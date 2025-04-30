إرتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل إرتفاع محسوس في درجات الحرارة اليوم الأربعاء على الولايات الغربية للوطن.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية، يحذر من تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات الشلف، مستغانم، غليزان و معسكر.

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