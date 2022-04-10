إرتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم وغدا على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية والوسطى موجة حر تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة التي تصل إلى 35 درجة مئوية. و45 درجة بالجنوب.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ومن خلال النماذج الرقمية التي تبين اندفاع كتلة هوائية ساخنة نحو المناطق الغربية والوسطى خاصة الداخلية اليوم الأحد والساحلية غدا الإثنين. لتتراوح مابين 30 إلى 35 درجة مئوية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الأحد مستقرة صافية ومشمسة على جل ولايات الوطن بعد انقشاع السحب السفلى خلال الصبيحة. مع درجات حرارة تتراوح مابين 25 و32 درجة على كافة المناطق الشمالية. وما بين 30 إلى 42 درجة بالجنوب.

وتتوقع ذات المصالح، أن تشهد الولايات الغربية والوسطى يوم الإثنين ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، والتي ستصل إلى 35 درجة بسبب كتلة هوائية ساخنة. وذلك على ولايات وهران، معسكر، الشلف، غليزان، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، الجلفة، وتيارت. بالإضافة كذلك إلى أنها ستصل إلى 45 درجة على ولايات عين صالح، رقان وبرج باجي مختار.