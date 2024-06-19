إرتفاع قياسي في درجات الحرارة على 8 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من إستمرار تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى على الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب ذات النشرية، فإن درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 38 درجة. و القصوى تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الأربعاء. على ولايات برج باجي مختار، إن صالح، أدرار، تيميمون و تمنراست.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات سكيكدة، عنابة والطارف.