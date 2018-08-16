 إرتفاع لعملة الأورو مع تسجيل تراجع للدولار

سجلت اليوم الخميس عملة الأورو إرتفاعا من أدنى مستوى له منذ جوان 2017 في حين تراجع الدولار بعد إجراء محادثات تجارية وفدين.

من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في العلاقات التجارية،وبعد شراء المسثمرين على شراء العملات التي تضررت بفعل موجة البيع في الآونة الأخيرة.

كما تم تسجيل العديد من عملات الأسواق الناشئة لتعوض بعض خسائر يوم أمس الأربعاء بفضل إنحسار المخاوف وتأثير تراجع الليرة التركية.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1373 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى لمعاملات الأربعاء التي سجلت1.1301 دولار.

وتراجعت عملة الدولار يوم الأربعاء بعد موجة مكاسب قوية، ونزل مؤشر العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 96.554.

في حين إرتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.8 بالمئة مقابل الدولار إلى 6.8945 يوان.

وتعد معاملات اليوان الصيني في الخارج مقياسا لشهية المخاطرة وقد شهدت العملة تراجعات في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف من تأثير النزاع التجاري مع الولايات المتحدة على إقتصاد الصين.

وعلى صعيد عملات الأسواق الناشئة، صعد الراند الجنوب إفريقي 0.6 بالمئة بعدما فقد أكثر من اثنين بالمئة في المعاملات الخارجية.

واستقر الين، وهو من عملات الملاذ الآمن في أوقات الإضطرابات السياسية والإقتصادية،عند 110.75 ين للدولار.

وصعد الدولار الإسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7262 دولار أمريكي بعدما تراجع إلى 0.7202 دولار يوم الأربعاء وهو ما كان أدنى مستوى له منذ جانفي 2017.