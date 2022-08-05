إرتفاع متوسط أعمار الأفارقة بنحو 10 سنوات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متوسط عمر الإنسان المتوقع أن يعيشه بصحة جيدة في إفريقيا إرتفع بمعدل 10 سنوات للفرد في الفترة بين عامي 2000 و2019.

بحسب المركز الإعلامي للأمم المتحدة يعد هذا الإرتفاع أكبر من أي منطقة أخرى في العالم خلال الفترة نفسها. لكن التقرير حذر أيضا من أن التأثير المدمر لجائحة كوفيد 19 قد يهدد هذه المكاسب الكبيرة.

وجاء في التقرير بشأن تتبع التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2022. أن متوسط العمر المتوقع الصحي “أي عدد السنوات التي يتمتع فيها الفرد بحالة صحية جيدة” إرتفع إلى 56 عاما سنة 2019 مقارنة بـ 46 عاما في عام 2000. لكن المنظمة تقول إن هذا المتوسط لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 64. والذي ارتفع هو الآخر بمعدل 5 سنوات خلال الفترة ذاتها.

وعزت منظمة الصحة العالمية هذه الزيادة في متوسط العمر في إفريقيا إلى التحسينات التي طرأت على توفير الخدمات الصحية الأساسية .والمكاسب في الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال. فضلا عن التقدم في مكافحة الأمراض المعدية بفضل التوسع السريع في تدابير مكافحة الإيدز والسل والملاريا اعتبارا من عام 2005.

وفي المتوسط تحسنت تغطية الخدمات الصحية الأساسية بنحو 46 من المائة في عام 2019. مقارنة بـ 24 في المائة في عام 2000. وكانت أهم الإنجازات في الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها. لكن قابل ذلك زيادة هائلة في ارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض غير السارية الأخرى ونقص الخدمات الصحية التي تستهدف هذه الأمراض.

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