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قناة النهار

إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022

بقلم قناة النهار
إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022
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إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022

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