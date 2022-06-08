قناة النهار إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022 بقلم قناة النهار نشر في 08 جوان 2022 - 04:56 شارك غرِّد أرسل 96 0 إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tfMx8 اقرأ أيضا أبرز ما جاء في تقرير رئيس الجمهورية بمناسبة القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي قناة النهار 28 ماي بلعابد : الشروع في تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الإلكترونية بداية من هذه الصائفة قناة النهار 06 جوان النهار ترندينغ: حافلات نقل المسافرين مهترئة وبطلة الجيدو كوثر أوعلال تتصدر الترند بعد تتويحها قناة النهار 30 ماي وزير الفلاحة: الجزائر بحاجة لـ400 ألف بقرة الوطني 30 ماي درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 قناة النهار 21 ماي درجات حرارة صيفية تصل حتى الـ 40 درجة قناة النهار 18 ماي وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يحل ضيفا على تلفزيون النهار قناة النهار 29 ماي فوزي درار يحذّر الأشخاص الأصغر من 40 سنة من جدري القردة .. التفاصيل قناة النهار 31 ماي تحريات: الدرك الوطني يطيح بعصـ ـابة تقطع الطريق وتعـ ـتدي على أصحاب السيارات لسـ ـرقتهم قناة النهار 24 ماي وزير الفلاحة: مخزون القمح يكفي حتى نهاية 2022 الوطني 30 ماي