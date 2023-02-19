قناة النهار إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية بقلم قناة النهار نشر في 19 فيفري 2023 - 16:38 meteo شارك غرِّد أرسل 79 0 إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vvzHk اقرأ أيضا وصول أول فوج من أفراد الحماية المدنية و الهلال الأحمر الجزائري من سوريا قناة النهار 13 فيفري قسنطينة : أمين..جامعي يعمل في حظيرة للسيارات رغم الإعاقة قناة النهار 10 فيفري أمطار رعدية بداية من يوم غد الخميس بهذه الولايات..التفاصيل قناة النهار 05 فيفري والد الطفلة هديل يستقبل جثمان ابنته المتوفاة في زلزال تركيا بدموع حارقة و كلمات مؤثرة قناة النهار 11 فيفري احباط تمرير أكثر من 33 الف علبة سجائر من وهران إلى تموشنت قناة النهار 19 فيفري صريح جدا/ باتنة: هذا هو رأي المواطنين حول ظاهرة العنـ.ف المدرسي قناة النهار 07 فيفري طالع هابط: شاهد إبداع مسؤولي ولاية تيبازة وكيف يتفنون في البريكولاج .. مخك يحبس قناة النهار 12 فيفري "البطاطا" سيدة المائدة بـ 20 دج بأسواق الجملة للخضر والفواكه قناة النهار 05 فيفري المسيلة : عبد الصمد..إمام متقاعد يبدع في كتابة المصحف الشريف بخط يده قناة النهار 13 فيفري خنشلة : تساقط كثيف للثلوج..ومرتفعات بوحمامة تكتسي الحلة البيضاء قناة النهار 10 فيفري