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قناة النهار

إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

بقلم قناة النهار
إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية
meteo
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إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

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رابط دائم : https://nhar.tv/vvzHk
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