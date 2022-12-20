قناة النهار إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 20 ديسمبر 2022 - 13:26 meteo شارك غرِّد أرسل 201 0 إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/V4X7p اقرأ أيضا النهار breakfast .. مع الشاف وسام قناة النهار 14 ديسمبر "الوزير الأول :"أوجّه نداء للشباب المُبتكر للمساهمة في إنتاج محتويات رقمية وطنية نوعية قناة النهار 07 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" حنا ماذا بينا هذي الأمور ماتزيدش تدخل من الخارج قناة النهار 14 ديسمبر فاسألوا : حكم الكذب للإصلاح قناة النهار 07 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بالطاقم الحكومي يحل بمطار تيارت قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا: الإستغناء عن رقم الولاية في لوحة ترقيم السيارات.. ما رأيكم ؟ قناة النهار 30 نوفمبر "رئيس الجمهورية : في مدة أقصاها أفريل..تكون عندنا صناعة الزيت "من الحقل للمستهلك قناة النهار 14 ديسمبر عودة الأمطار بداية من يوم الخميس بهذه المناطق قناة النهار 12 ديسمبر قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد قناة النهار 15 ديسمبر