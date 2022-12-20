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قناة النهار

إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على هذه المناطق
meteo
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إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/V4X7p
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