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قناة النهار

إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد

بقلم قناة النهار
إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد
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إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد

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رابط دائم : https://nhar.tv/M4Id7
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