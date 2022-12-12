قناة النهار إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 13:22 شارك غرِّد أرسل 230 0 إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M4Id7 اقرأ أيضا صريح جدا: علاقة المرأة الجزائرية مع أخوات زوجها.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 ديسمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر "حسين آشيو: "ماحدث بين ميسي ومدربه شيئ عادي وموجود في كرة القدم قناة النهار 02 ديسمبر مفاجأة خاصة للقمان DZ في بلاطو the weekend show قناة النهار 24 نوفمبر طاقة: إمدادات الغاز الجزائري نحو إيطاليا تأخذ منحى تصاعدي قناة النهار 26 نوفمبر مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف قناة النهار 03 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي كان أكثر طموح وجرأة وبلجيكا كانت خارج الإطار قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا: هذا هو الفريق الذي يشجعه الجزائريون في كأس العالم .. قناة النهار 22 نوفمبر شوقي بوخزاني: سرعة خدمة التدفق العالي جدا للإنترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية قناة النهار 23 نوفمبر الفرصة الثانية / مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخدرات والكاشيات في اليونان ..ترقّبوها قناة النهار 29 نوفمبر