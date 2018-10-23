إرتفاع مخزونات النفط الأمريكية بـ 9.9 مليون برميل

قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 9.9 مليون برميل إلى 418.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 3.7 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما زادت 971 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 50 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير هبطت بمقدار 2.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.

وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 944 ألف برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.