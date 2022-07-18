إرتفاع مخيف لإصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266487 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 19 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178720. فيما يتواجد 3 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

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