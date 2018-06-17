إرتفاع مرتقب في أسعار السيارات.. والسبب قانون المالية التكميلي 2018

بالرغم من تدخل رئيس الجمهورية لإلغاء عدة رسوم إلا أن أسعار السيارات ستعرف إرتفاع في قانون المالية التكميلي 2018 .

حيث أبقى أعضاء لجنة المالية في تقريرهم التمهيدي المادة 6 التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على حالها.

وهذا ما سيؤدي بإرتفاع أسعار السيارات المركبة محليا بسبب إلغاء الإعفاءات على القيمة المضافة التي سيستفيذ منها اصحاب هذه المشاريع.

وكشف أحد النواب أنه عندما نزيد القيمة المضافة بـ 19 بالمئة فهذا لايرضي لا المواطن ولا أصحاب مصانع تركيب السيارات.

كما فسر نواب إبقاء المادة التي تخص الرسم على القيمة المضافة على حالها جاء بسبب كثرة النقاش وتعدد الآراء.