إرتفاع معدل الوفيات بكورونا في العالم بأكثر من 20 بالمائة خلال أسبوع

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إرتفع بنسبة 8 بالمائة خلال الأسبوع الماضي. ومعدل الوفيات بنسبة 21 بالمائة.

وأضافت المنظمة، أنه تم تسجيل أكثر من 3.8 مليون إصابة. وأكثر من 69 ألف حالة وفاة في الأسبوع الماضي. مع زيادة قوية بشكل خاص في الوفيات المسجلة في بلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتقول النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. لقد تجاوز العدد الإجمالي للإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي “من 19 إلى 25 جويلية” 3.8 مليون، بزيادة قدرها 8 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتم في المتوسط الإبلاغ عن حوالي 540 ألف حالة إصابة يوميا. بينما كانت في الأسبوع السابق 490 ألف حالة يوميا”.

وارتفع في الوقت نفسه عدد الوفيات بشكل حاد حيث توفى أكثر من 69 ألف شخص، أي 21 بالمائة أكثر من الأسبوع السابق عندما تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة وفاة”.

وجرى في الفترة من 19 إلى 25 جويلية تسجيل 3.807.939 إصابة في العالم. وسُجلت كذلك 69132 حالة وفاة. وحتى يوم 25 جويلية، بلغ إجمالي عدد الإصابات في العالم 193.657.729. فيما سُجلت 4.154.660 حالة وفاة بين المرضى.