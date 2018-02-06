إرتفاع ملحوظ في عدد قضايا الإجرام والقانون العام بشرطة الوسط

قال مراقب شرطة رابح محمود المفتش الجهوي لشرطة الوسط أن نسبة التغطية الأمنية وصلت إلى حدود 96.12 بالمئة العام 2017.

وخلال ندوة صحفية عرض من خلالها الحصيلة السنوية للمفتشية الجهوية،أكد أن مصالح الأمن الوطني عرفت إرتفاعا ملحوظا في الجرائم.

وذكر أن مصالح الضبطية القضائية سجلت ارتفاعا في عدد الموقوفين والمتورطين في قضايا القانون العام بنسبة 1.25 بالمئة.

أين تحدث عن تسجيل إرتفاع في القضايا المسجلة29780 قضية مقارنة ب28793 قضية بنسبة 3.31 بالمئة.

وأشار مراقب الشرطة،أن ذات المصالح الأمنية سجلت أكثر من 11 ألف قضية تعلقت بالمساس بالمال العام تورط فيها 8934قضية.

وبخصوص حوادث المرور ذكر ذات المسؤول أن إقليم الإختصاص شهد إرتفاعا في عدد الحوادث والوفيات والجرحى خلال العام الماضي.

كما أن ولاية الجزائر تصدرت الولايات في عدد الحوادث ثم المسيلة والشلف.