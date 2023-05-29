إرتفاع منسوب المياه.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار في ارتفاع منسوب المياه الذي تسبب في قطع العديد من الطرقات والمحاور.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه بولاية باتنة في غلق الوطني المزدوج رقم 75 على مستوى بلدية عين جاسر. بالإضافة كذلك إلى غلق الطريق الولائي رقم 17 على مستوى بلدية لازرو.

أما بولاية أم البواقي فالطريق مغلق بالطريق الولائي رقم 48 على مستوى بلدية بئر الشهداء، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما دعت وحدات الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر. و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.