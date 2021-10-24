إرتفاع منسوب المياه يغلق الطريق الرابط بين قجال وسطيف

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن إرتفاع منسوب المياه والأوحال تسبب في غلق الطريق الرابط بين قجال وسطيف.

وحسبما أعلنه موقع طريقي، فإن هنالك صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 75 . في شطره الرابط بين قجال وسطيف بسبب تراكم الأوحال وارتفاع منسوب مياه الأمطار.

للإشارة فقد حذرت مصالح الدرك الوطني في بيان لها أمس مستعملي المركبات من أخد الحيطة والحذر في إستعمال الطرقات والمسلك المروروية. وهذا بسب الأمطار المتساقطة والتي مست عدة ولايات من الوطن مخلفة خسائر مادية .

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