إرتفاع منسوب المياه يغلق هذه الطرقات ببجاية

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها ولاية بجاية، في ارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى غلق عدة طرق بالولاية.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، أن الطريق الوطني 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى قرية إيبوراسن بلدية واد غيرمغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 17 الرابط بين بلديتي تامريجت ومالبو على مستوى قرية أعقاش بسبب إرتفاع منسوب المياه.

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