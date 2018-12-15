إرتفاع منسوب مياه أودية البليدة جراء سقوط الأمطار

عرفت ولاية البليدة سقوط كمية معتبرة من الأمطار بين ليلة الخميس إلى اليوم الجمعة، إثر التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية لذات الولاية، عادل زغيمي، أن الأمطار أدت إلى إرتفاع في منسوب المياه للأودية على غرار وادي الشفة و بني عزة.

وعرفت الولاية عدة تدخلات من قبل الحماية المدنية، التي قامت بإمتصاص المياه من المنازل التي عرفت تسربات.

وأرجع ذات المتحدث لدى إتصاله بقناة “النهار”، أن إنسداد البالوعات كان سببا رئيسيا في هذه التسربات وإرتفاع منسوب المياه.