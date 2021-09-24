إرتفاع منسوب مياه واد جدي يغلق الطريق 60 الرابط بين بلديتي سيدي خالد و رأس الميعاد

تسببت الأمطار الأخيرة التي تساقطت على ولاية بسكرة في غلق الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلديتي سيدي خالد و رأس الميعاد. بسبب إرتفاع منسوب مياه واد جدي.

وحسبما أعلن عنه موقع طريقي التابع للدرك الوطني، عبر صفحته على الفايسبوك. تم توجيه مستعملي الطريق عبر الطريق الولائي رقم 04. والطريق الولائي رقم 04 أ الرابط بين بلديات رأس الميعاد – البسباس و سيدي خالد. كما دعت وحدات الدرك الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر.