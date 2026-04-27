إرتفاع نسبة المُدّخرين بالبنوك إلى 40 بالمائة

قال محمد أمين كسوري خبير في التربية والشمول المالي، أن نسبة المدخرين بالبنوك ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى 40 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة.

وأشار كسوري في تصريح له على هامش دورة تكوينية نظمها بنك ABC الجزائر للصحفيين، أنه وحسب المعطيات التي قدمها بنك الجزائر سنة 2024، فإن نسبة الإدخار إرتفعت بنسبة 40 بالمائة. مشيرا إلى التطور الحاصل في السوق المالية من أجل استقبال المدخرين، خاصة وأن البنوك تقدم حاليا تسهيلات ومنتجات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الاطوار العمرية.

وأشار المتحدث، إلى أن الإدخار مرجع أساسي للأسر وركيزة هيكلية للاقتصاد. فهو لا يقتصر على كونه سلوكا ماليا بسيطا، بل يعكس إرادة في التخطيط للمستقبل، وتأمينه، وبنائه على أسس مستدامة. ويمثل الإدخار الجزء من الدخل الذي يختار الفرد تخصيصه للمستقبل. ويمكن أن يكون في شكل سيولة مالية، أو استثمارات مالية، أو مشاريع متوسطة وطويلة الأجل. كما يؤدي دورًا محوريا في تحقيق الأهداف. ويعزز الادخار كذلك الاستقلالية المالية، ويمنح الأفراد القدرة على اتخاذ قراراتهم بحرية. ويمثل الادخار موردا مهما لتمويل الاستثمار، ودعم المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في خلق فرص العمل.

من جهته، قال نسيم رضا بن كريتلي مسؤول التسويق والمنتجات ببنك ABC الجزائر، أن حلول الإدخار الموجهة للأفراد تشمل “إدخار غدا”، “ادخار رفيقي”، “ادخار دايلي”. مشيرا إلى أنه وفي إطار سياسة الابتكار المستمر، يواصل بنك ABC بإطلاق أول حملة من نوعها في السوق تحت شعار “إدخر واربح” والتي تتيح هذا العام فرصة الفوز بـ12 شيكا قيمة كل منها مليوني دينار. مؤكدا سهولة الوصول إلى هذه الحلول وبساطتها، ودورها في التعزيز ودعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.