إرتفاع عدد ضحايا إنفجار الغاز في عين ولمان بسطيف إلى 7 قتلى

إرتفع عدد ضحايا إنفجار الغاز في عين ولمان بسطيف، مساء اليوم الثلاثاء إلى 7 قتلى مع تسجيل عدد من الجرحى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الحادث وقع إثر تسرب للغاز الحـادث وقـع في ورشة لتخزين العطور بحي 583 مسكن بعين ولمان. أين وصل عدد ضحايا إنفجار الغاز إلى 7 قتلى هم 3 رجال وامرأتان وطفلان.

ووفق مصالح سونلغاز فإن النيران بعد إندلاعها مست قنوات وتوصيلات لغاز المدينة.

ليتم نقل جثامين إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، والجرحى بالعشرات يتلقون الإسعافات حاليا بمصلحة الإستعجالات”. فيما لا تزال عملية الإنقاذ جارية.

من جهتها فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادث.

وعلى إثر ذلك ومباشرة تنقل والي ولا ية سطيف إلى عين المكان من أجل معاينة الأضرار وتفقد الضحايا.