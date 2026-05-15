إرتفاع قوي في وتيرة تهريب “الحشيش” من المغرب خلال سنة 2025

كشفت إدارة الأمن القومي الإسباني (DSN)، التابعة لرئاسة الحكومة، في تقرير لها، عن ارتفاع قوي في وتيرة تهريب “الحشيش” القادم من المغرب خلال السنة الماضية، كما حذرت من تصاعد خطر الشبكات الإجرامية التي أصبحت تعتمد أساليب “أكثر عنفا” ضد القوات الأمنية الإسبانية.

وسجل التقرير الحكومي لسنة 2025، الذي تداولته وسائل إعلام اسبانية، ارتفاعا قويا في تهريب “الحشيش” القادم من المغرب خلال العام الماضي، والذي “لا يزال المصدر الرئيسي لهذه المادة نحو السوق الأوروبية”.

وأبرز في السياق، أن مركز عمليات المراقبة البحرية (COVAM) التابع للبحرية الإسبانية رصد تواجد أكثر من 600 زورق سريع (Go-fast) يشتبه في استخدامها لنقل هذه السموم، لافتا إلى أن الشبكات الإجرامية باتت تعتمد أساليب “أكثر عنفا”، حيث لا تتردد في استخدام الاسلحة الحربية أو صدم آليات الحرس المدني والشرطة الاسبانية عند محاولة هذه الأخيرة اعتراضها.

وأوضح أن هذه الشبكات غيرت من تكتيكاتها لتفادي الخسائر المادية، حيث باتت تعتمد على قوارب صغيرة (قوارب صيد أو ترفيه) لنقل الشحنات وتقريبها من السواحل دون تعريض الزوارق الكبيرة السريعة للخطر، بالإضافة إلى العودة لاستخدام الطائرات المسيرة “الدرون” والرحلات الجوية السرية بين ضفتي المتوسط.

كما أشار التقرير إلى أن الضغط الأمني في خليج قادس ومصب نهر الوادي الكبير جنوب اسبانيا دفع المهربين إلى تغيير مساراتهم نحو مناطق جديدة، شملت سواحل ويلفا ونهر غواديانا، وصولا إلى منطقة مورسيا وكتالونيا وجزر البليار. ورصد التقرير أيضا وصول قوارب مرتبطة بهذه الشبكات إلى جنوب فرنسا وإيطاليا.

وحذر في ذات السياق، من استغلال شبكات الاتجار بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية، لنفس المسارات والوسائل اللوجستية المخصصة لتهريب المخدرات، حيث رصد في هذا الإطار، “طريق أطلسي جديد” ينطلق من السواحل المغربية نحو دول جنوب الصحراء كمنطقة عبور، قبل الالتفاف عبر الساحل وليبيا نحو أوروبا، منبها إلى استغلال شاحنات البضائع الدولية كغطاء للتهريب نحو العمق الأوروبي.

فواكه وخضر مزيفة لنقل الحشيش من المغرب

وفي سياق ذي صلة، كشفت تقارير إعلامية، أن السلطات القضائية الإسبانية تتابع ملف شبكة يشتبه في تورطها في تهريب حوالي 15 طنا من مخدر الحشيش من ميناء الناظور بالمغرب نحو إسبانيا، بعدما تم إخفاء الشحنة داخل مقطورة مخصصة لنقل البضائع وسط حمولة من الفواكه والخضر المزيفة، في واحدة من أبرز قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأوضحت ذات المصادر، أنه تم إخفاء الشحنة داخل مقطورة مخصصة لنقل البضائع، وسط حمولة تبدو في ظاهرها فواكه وخضرا، قبل أن تنطلق الشاحنة عبر رحلة بحرية نحو ميناء ألميريا الإسباني خلال شهر يونيو 2025، حيث كانت تخضع منذ البداية لمراقبة أمنية سرية مرتبطة بتحقيقات سابقة.

وكشفت التحقيقات أن المهربين اعتمدوا أساليب تمويه متطورة لإخفاء المخدرات، من بينها وضع صفائح الحشيش وسط منصات محملة بالبطيخ، إضافة إلى استخدام حبات بطاطا حلوة بلاستيكية مزيفة صممت خصيصا لإخفاء أجزاء من الشحنة بهدف تضليل أجهزة التفتيش الجمركي والأمني.

وبعد دخول الشاحنة إلى إسبانيا، سمحت السلطات لها بمواصلة السير تحت مراقبة دقيقة فيما يعرف بعملية “التسليم المراقب”، حيث تم تتبع مسارها عبر جهاز تحديد المواقع إلى غاية وصولها إلى مستودع صناعي بمدينة هويركال دي ألميريا، يشتبه في تخصيصه لإعادة توزيع المخدرات نحو وجهات أخرى.

وتشير المعطيات إلى أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون الأدوار بين نقل المخدرات وتأمين مسارها ومراقبة الطريق وتوفير موقع آمن لتفريغ الحمولة، بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار وتلاحقهما مذكرات بحث.