إرتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات بالمسيلة والنعامة

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني مساء اليوم السبت عبر صفحة طريقي حالة شبكة الطرقات عبر ولايتين وذلك إثر التقلبات الجوية الاخيرة.

وأوضح البيان ان إرتفاع منسوب المياه عبر 4 طرق بكل من ولاية النعامة والمسيلة. النعامة

إرتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 6 على مستوى المدخل الشرقي لبلدية مغرار. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 6 ج في شطره الرابط بين بلديتي جنين بورزق والصفيصيفة. كما أن إرتفاع منسوب المياه بالطريق الولائي رقم 8 الرابط بين الطريق الوطني رقم6 وقرية الشيخ بوعمامة .

المسيلة

إرتفاع منسوب المياه في الطريق الولائي رقم 10 الرابط بين بلديتي أولاد ماضي والشلال مغلق.

وتنصح مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.