إرتفعت عن السنة الفارطة.. هذه قيمة زكاة الفطر لهذا العام

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر لهذا العام والتي قدرت بمائة وسبعين 170 دج. وهي متوسط قيمة صاع 2 كلغ من غالب قوت بلدنا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها كلفت الأئمة بالتعاون مع لجان الزكاة بالمساجد عبر الوطن بالشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان الفضيل. على ألا توزع على مستحقيها الذين تم إحصاؤهم، إلا بيوم أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

كما ذكرت أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ذكرا أو أنثى إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته.

وقد ذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما من الصحابة. وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو قول لأشهب وابن القاسم واختيار اللخمي من المالكية. ومذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري والبخاري، وقول ابن تيمية وبهذا أفتى علماء الجزائر، إذ يرى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنفع وأنسب للفقراء. لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وهذا ما يتحقق بدفع القيمة.

