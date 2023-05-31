إرتقاع حصيلة حادث مرور الحجيرة بإتجاه تقرت إلى 5 وفيات وجريحان

إرتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع اليوم على مستوى بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي تقرت وورقلة إلى 5 وفيات وجريحان.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي الحادث وقع في حدود الساعة 14سا و00 دقيقة بالضبط على مستوى بلدية الحجيرة بإتجاه تقرت.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين وخلف وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 اخرين بجروح. تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحلي، في حين تم نقل المتوفيين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.