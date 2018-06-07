إرتياح لدى المواطنين بعد إلغاء الزيادات على إستخراج الوثائق الإدارية

لقي المواطن الجزائري والخبراء إستحسان عقب إلغاء الزيادات على إستخراج الوثائق الإدارية .

بعد خبر الطوارئ الذي أحدثها نبأ الزيادة المدرج على إستخراج الوثائق البيومترية ولإسراع في إستخراجها قبل بلوغ حيزالتنفيذ.

حيث جاءت قرارات بوتفليقة المتضمنة إلغاء الرسوم على الوثاثق البيومترية تطفئ غضب الشارع الجزائري وتلقى إستحسان وترحيب كبير.

وجاءت أراء المواطنين بالترحيب حيث صرح معظمهم أنه القرار جاء لصالح الشعب الذي يصارع من أجل القفة .

في حين ثمن البرلمانيون القرار في ظل غلاء المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن .